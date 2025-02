Bonje om 't Boetje: 'mislukt' monument voor 70.000 euro

Genoegen met alternatief

NH heeft wethouder Jeroen Broeders om een reactie voor camera gevraagd maar de gemeente trok de afspraak op het allerlaatste moment in. In een schriftelijke reactie laten ze weten 't Boetje in eerste instantie ook in tact te willen laten als historisch gebouw.

"Helaas bleek dat niet mogelijk en nemen we genoegen met het alternatief: de historie van het Boetje blijft in stand en daarnaast werken we aan een fijne picknickplek voor bezoekers. Als alles voltooid is, kunnen we pas zeggen of we helemaal tevreden zijn."

Inmiddels heeft de gemeenteraad tijdens de bespreking van de begroting met een motie ervoor gezorgd dat er alsnog 70 duizend euro extra beschikbaar wordt gesteld voor nieuwe initiatieven uit de gemeenschap Oostwoud-Midwoud.