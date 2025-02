Waarom werd woning Albert Visser en zoon nooit eerder onderzocht?

De timing van de huiszoeking kan de criminoloog maar moeilijk volgen. "Vorig jaar maart waren er blijkbaar al genoeg aanwijzingen om aan een misdrijf te denken. Raar dat toen opnieuw niet in de woning is gezocht. Het startpunt is het huis. Juist ook om, naast een misdrijf, andere scenario's uit te sluiten."

Waarom gaven het conflict met zijn zoon en het feit dat Visser na 11 januari nooit meer een teken van leven vertoonde, niet veel eerder aanleiding voor een huiszoekingsbevel? "Ook dat niet zijn zoon, waarmee hij samenwoonde, maar een vriend alarm sloeg, is reden om naar dat huis te gaan. Dit onderzoek roept allerlei vragen op. Waarom zijn er niet eerder stappen ondernomen? Welke opsporingshandelingen zijn er verricht en welke niet?", vraagt hij zich af.

Ontbraken er lichaamsdelen?

Een gruwelijk detail in de zaak is dat het in de berichtgeving steeds gaat over lichaamsdelen, "Dat zou betekenen dat zijn lichaam niet meer intact is", vervolgt Van der Kemp. "Er waren vingerafdrukken nodig om zijn lichaam te identificeren. Was hij dan verder niet meer herkenbaar? Ontbraken er delen? Ook dit leidt weer tot een bak vragen."

Wat er zich die 10 januari precies in het huis heeft afgespeeld, blijft voor nu een mysterie. Ook de rol die zijn zoon daarin speelde. Er zijn verschillende scenario's mogelijk. "Als hij inderdaad slachtoffer was van jarenlang huiselijk geweld, kan hij zoals buren zeggen zijn 'geflipt' of uit zelfverdediging hebben gehandeld. Sommige mensen houden een overlijden stil, zodat ze nog AOW ontvangen. Misschien was het een natuurlijke dood of een noodlottig ongeval, en was de zoon bang dat hij door hun slechte relatie zou worden aangewezen als dader", noemt de criminoloog op.

Leermoment

Voorlopig is dat gissen tot de zoon voor de rechter zijn verhaal doet. Of dan ook duidelijk wordt waarom de politie zo laat in het onderzoek pas is overgegaan tot een huiszoeking, verwacht Van der Kemp niet.

"De traagheid in de zaak maakt het in elk geval een interessante casus, waar je ook iets van kunt leren als politie. Hoe je omgaat met een vermissing als er signalen van een misdrijf zijn. Ik ben benieuwd of deze zaak nog wordt geëvalueerd. Of de recherche hierop terugkijkt en denkt: wat hadden we hier anders kunnen doen?"