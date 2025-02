Amstelveens kruispunt dit weekend toch nog niet verplaatst, één oprit dicht

Het kruispunt en de afritten zijn al twee weekenden gesloten geweest om alle nodige kabels en leidingen te verleggen. Nu is de operatie dus tijdelijk gestaakt. Ook de op- en afrit aan de zuidkant van de A9 blijven open.

Oprit oostkant wel dicht

Oprit 5 (Amstelveen-Stadshart) richting Schiphol/Haarlem is dus wel dicht, van donderdag 21 november 20.00 uur tot donderdag 28 november 5.00 uur. Die oprit wordt verlegd naar de hulpbrug die kortgeleden is gemaakt. Aannemer VeenIX kan op die plek dan alvast bouwen aan de verdiepte ligging. Verkeer dat vanuit Amstelveen via de A9 in de richting van Schiphol wil rijden, kan keren bij Ouderkerk aan de Amstel.