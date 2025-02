Hongaarse huurmoordenaar claimt te weten wie Betty doodde, politie onderzoekt uitspraak

De man zit momenteel een levenslange celstraf uit in Hongarije voor twee huurmoorden waarvan een in Amsterdam. Hij zou de Hongaarse politie een profiel van de mogelijke dader hebben gegeven. Specifieke details zou hij alleen met de Nederlandse politie willen delen, mits hij zwart-op-wit krijgt dat hij de beloning krijgt.

De huurmoordenaar zegt volgens De Telegraaf met de informatie te komen nadat hij hoorde na de ultieme poging van Amsterdamse politie om erachter te komen wie de 19-jarige Szabó doodde. Sinds 9 november was in een peeskamer op de Wallen een week lang een hologram te van de vrouw te zien.

Schok

De in Hongarije geboren Bernadett ‘Betty’ Szabó verhuisde op haar 18e naar Amsterdam om in de prostitutie te werken. In februari 2009 vonden collega's haar dood, liggend in een plas bloed, in haar peeskamer. Ze was drie maanden eerder bevallen van een zoon. Haar dood zorgde voor een schok in het Wallengebied, maar een dader is nog altijd niet gevonden.

Dankzij het hologram zijn bij de politie tientallen tips binnengekomen. De gouden tip zit daar volgens een politiewoordvoerder nog niet tussen.

Een politiewoordvoerder zegt desgevraagd tegen AT5 de uitspraken van Dér te onderzoeken en staat in nauw contact met de Hongaarse politie.