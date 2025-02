Varkens woelen grond in Haarlems Schoterbos om

De varkens verblijven op een langwerpige groenstrook die is afgezet met hekken. Op die plek wil de gemeente Haarlem een voedselbos aanleggen. Het terrein was in de zomer nog wild en groen, met veel jonge boompjes, brandnetels en braamstruiken tussen de bomen. Omdat de wortels diep de grond in gaan, is het lastig om ze met de hand weg te halen. Voor machines is, zo redeneert de gemeente, te weinig ruimte tussen de bomen.

Krachtige snuit

Vandaar de varkens. Met hun krachtige snuit wroeten ze diep in de aarde en woelen ze zodoende het terrein om. Bijkomend voordeel: voor de varkens zelf is dit ook een leuke klus. Ze eten de planten en wortels die ze tegenkomen. Ook voeren medewerkers van de gemeente ze met oud brood. Zo krijgen de dieren eiwitten en energie binnen naast hun bos-dieet.