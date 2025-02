Nieuw boek onthult onbekende verhalen Joodse gemeenschap Beverwijk en Wijk aan Zee

"Al deze verhalen zijn gewoon hier in de buurt, in de straten van Beverwijk gebeurd", zegt Wim. "Het is belangrijk om deze verhalen te kennen, we mogen ze nooit vergeten. Als je een wandeling door Beverwijk maakt en je loopt langs het huis van één van deze mensen.... ik denk dat je toch anders langsloopt als je weet wat er gebeurd is."

'Kom met aanpassingen, verbeteringen en aanvullingen'

Uiteindelijk staat er bijna te veel om op te noemen in Spruits boek: hij schrijft ook nog over zijn eigen, deels Joodse familie, de kibboets in Velsen-Noord en het het Joodse kindervakantie-oord in Wijk aan Zee, waar Hella de Jonge, de vrouw van Freek, nog zomers heeft doorgebracht.

De schrijver hoopt nu vurig dat de eerste druk van Joods Beverwijk en Wijk aan Zee, van precies duizend exemplaren, uitverkoopt. Om een andere bijzondere reden:

"Niet alles in dit is volledig", zegt Spruit. "Dat kan ook niet: de verhalen zijn van lang geleden, er is lang over gezwegen en niet alles is te verifiëren. Ik hoop dat zoveel mensen dit boek onder ogen krijgen dat ze met aanpassingen, verbeteringen en aanvullingen komen. Dat gebeurt altijd en dat is alleen maar goed, ik verwelkom ze."

Maar alleen als de eerste druk uitverkoopt, kan er een tweede, herziene druk komen: en dát zal de meest complete versie van dit boek zijn.

De uitgave van dit boek is voor de schrijver pas echt geslaagd als er twee andere dingen gebeuren: "Er moet in Beverwijk een Nel Schuttevaêrstraat komen. En ik hoop dat Nel, haar man en twee andere Beverwijkse echtparen naar aanleiding van dit boek de Yad Vashem-onderscheiding krijgen, voor de moed waarmee zij Joodse kinderen hebben bijgestaan met verzetsdaden in oorlogstijd. Afgelopen zomer zijn de onderscheidingen aangevraagd."