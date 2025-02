Used Products-winkels vaak doelwit van overvallen: waarom juist deze winkels?

Het lijstje van overvallen op de winkelketen is inmiddels lang. Begin deze week pleegden vier jongens, waarvan twee minderjarig, een overval bij een filiaal in het centrum van Den Helder. Eerder dit jaar gebeurde hetzelfde bij winkels in onder andere Beverwijk, Amsterdam en Hoofddorp.



Zwarte markt

Dat er sprake is van een trend in overvallen valt volgens Bas Hofte, woordvoerder van winkelketen Used Products, 'niet te ontkennen'. De daders tonen volgens hem opvallend veel overeenkomsten: "Het zijn vaak jonge jongens op scooters. Het zou mij dan ook niks verbazen als er ergens een Telegramgroepje is waar dit wordt gedeeld."

Used Products biedt klanten de mogelijkheid om tweedehands goederen in te leveren, variërend van mobiele telefoons tot designertassen. In ruil daarvoor ontvangen zij een geldbedrag, vaak direct in contanten. De ingeleverde producten worden vervolgens doorverkocht aan nieuwe klanten. Het concept is gericht op het hergebruiken van goederen binnen een gecontroleerd systeem van in- en verkoop.