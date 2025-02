112-blog | Twee auto's in sloot door gladde weg • Twee gewonden door schietpartij

21 november 2024, 09.05 uur

Drie auto's zijn in West-Friesland het water in gereden door gladde wegen. Op de Westfrisiaweg reden twee automobilisten het water in, en ook op de Slimweg in Hoogkarspel verloor een automobilist de macht over het stuur.

Passanten zagen het ongeluk op de Westfrisiaweg gebeuren en wilden helpen, waardoor er een kop-staartbotsing ontstond. Niemand raakte gewond.