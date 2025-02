Code geel: sneeuw en hagel maken wegen verraderlijk glad

Het KNMI waarschuwt voor sneeuw- en hagelbuien die vandaag tot gladde wegen kunnen leiden. Vooral plaatselijke gladheid is verraderlijk, aldus het weerinstituut, dat automobilisten oproept om voorzichtig te rijden en voldoende afstand te houden.

De ANWB verwacht dat de ochtendspits extra druk zal zijn door de winterse omstandigheden. Zo blijkt vanochtend: op donderdag is de spits vrijwel altijd druk, maar door het slechte weer is het vandaag erger dan normaal.

Rijkswaterstaat heeft voor het eerst dit jaar strooiwagens de weg op gestuurd. Inmiddels is er landelijk 1,8 miljoen kilo zout gestrooid, waarvan een deel in onze provincie. Op deze kaart kan je zien waar er gestrooid is.

Wisselvallig weer

Gisteren gold code geel vanwege gladheid, en ook de komende dagen blijven koud met sneeuw- en hagelbuien. Vanaf zondag verandert het weerbeeld: warme lucht uit Ierland stroomt Nederland binnen, waardoor de temperatuur kan oplopen tot 15 graden. De winterse buien verdwijnen daarmee, al blijft het weer wisselvallig.