Dolly Bellefleur schittert in tentoonstelling Verwey Museum: 'Laat Liefde Regeren'

Dolly Bellefleur is het alterego van tekstschrijver en regenboogactivist Ruud Douma. Zij maakt zich al 35 jaar sterk voor de queergemeenschap. Haar boodschap is simpel: 'Laat Liefde Regeren'.

Tussen jongen en meisje in

En die boodschap komt aan. Ook bij Merel van den Berg, die Dolly leerde kennen tijdens een voorleesmiddag meer dan 20 jaar geleden. Merel: "Ik was net een tiener en was totaal onder de indruk van Dolly. Ik zit zelf een beetje tussen jongen en meisje in en zag toen: dit kan gewoon, alles is goed."

Na die ene keer is het nooit meer gelukt elkaar te ontmoeten, maar vandaag in het Verwey museum komt het er dan eindelijk van. Dolly en Merel omhelzen elkaar en raken meteen aan de praat. Merel vertelt dat ze een eyeliner heeft waarmee ze soms haar ogen opmaakt en andere keren een snorretje tekent. Dolly: "Ik heb me nooit gerealiseerd dat jij natuurlijk ook bezig bent met gender."

