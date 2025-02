Kwekers krijgen les van ex-crimineel: 'Zo houd je mensen als ik buiten de deur'

Daar heeft 'ervaringsdeskundige' Michael, die van zijn 16e tot zijn 30e een dikbelegde boterham in de criminaliteit verdiende, zo z'n gedachten over. "Dat er geen aangifte is gedaan van diefstal, wil niet zeggen dat er niets is verdwenen", vertelt de geboren Eindhovenaar, die tegenwoordig met voorlichting jongeren op het rechte pad probeert te houden.

"Ik heb met mensen samengewerkt die er niet per se op zitten te wachten dat ik nu dit baantje heb", legt Michael uit waarom er geen foto's van hem gemaakt mogen worden. Nadat hij in zijn tienerjaren in aanraking was gekomen met cocaïne, drugsgebruikers en -dealers, lonkte het grote geld.

"Toen ben ik zelf diefstallen gaan plegen en van diefstallen ging ik naar de georganiseerde transportcriminaliteit, ladingdiefstallen, maar ook mensen ronselen om loodsen en auto's op hun naam te zetten. Ik was 24/7 bezig met uit de handen van de politie te blijven, en om meer te verdienen."

Drugslijn tussen Aalsmeer en Napels

Dat laatste doet hij door over te stappen op de drugshandel, waarmee hij uiteindelijk tonnen winst per jaar opstrijkt. Hij vertelt het publiek hoe hij een succesvolle drugslijn opzette tussen Aalsmeer en Napels, Italië. "Ik ging dagelijks uit eten, en kocht dure kleding. Geld had geen waarde destijds."

Makkelijk was het allerminst, maar als hij 'na de zwartste bladzijde' uit zijn leven in 2014 uit het wereldje wilde stappen, lukt hem dat. "Het is mijn geluk geweest dat ik nooit voor iemand heb willen werken. Ik was degene die de lakens uitdeelde in mijn netwerk. En na die zwarte bladzijde kwam een witte bladzijde, vertelt hij.

Bril van een crimineel

"Wie heeft de kluis gezien?", vraagt Michael zijn toehoorders in het voormalige veilinggebouw Welgeteld één vinger gaat de lucht in. Michael heeft de stalen deur al lang gespot, vertelt hij. "Ik kijk nog steeds door de bril van een crimineel. Ik heb er een zintuig voor."

Toch benadrukt hij dat aan de buitenkant van een bedrijf meestal niet te zien is of het wordt misbruikt door criminelen. "Daarvoor moet je naar binnen, rondlopen, in gesprek met de directie." Ondernemers die niet zeker weten of hun bedrijf misbruikt wordt door criminelen, kunnen een gratis hondencontrole aanvragen.