Den Helder loopt uit voor koning Willem-Alexander: "Het is gewoon een hele leuke vent"

Koning Willem-Alexander bezocht vandaag Den Helder. In de wijk Nieuw Den Helder ging hij langs bij buurtbewoners, winkeliers en de lokale voetbalclub. De tocht begon in het buurthuis en onderweg ontmoette de koning, die zijn diensttijd bij de Marine in Den Helder doorbracht, ook oude bekenden. Bekijk hieronder de video van zijn bezoek.