Ronald heeft de trap van zijn vader, maar wil gewoon de Koeman van Telstar zijn

Als zoon van de bondscoach en drager van de achternaam Koeman merkt hij dat er extra kritisch op hem wordt gelet. "Ik vind iedereen een beetje negatief", zegt de 29-jarige doelman over de criticasters. "Vanaf de tribunes hoor ik weleens wat. Dat ik sneller de bal moet schieten of minder risico moet nemen. Maar dat vraagt de trainer van mij."

De vergelijking met zijn vader kan ergens ook wel gemaakt worden. De meevoetballende kwaliteiten en lange bal als wapen zitten in zijn dna. "Die trap heb ik ook wel redelijk. Ederson van Manchester City heeft denk ik nog een betere trap dan ik en ook Ter Stegen. Pasveer heeft ook een lange trap", aldus Koeman Jr.

Intelligent

"Hij is gewoon de Ronald Koeman van Telstar", zegt Correia over de doelman, die inmiddels tot de harde kern van de selectie behoort. "Ronald is een hele intelligente keeper. In de bespreking heeft hij heel vaak de juiste antwoorden en die geeft hij heel snel."

Zijn vader stond afgelopen week in de spotlights als bondscoach van het Nederlands elftal. In de Nations League won Oranje onder leiding van Koeman met 4-0 van Hongarije en speelde het met 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Als zijn zoon bij Telstar speelt is de geboren Zaandammer vaak van de partij in Velsen-Zuid. "Mijn moeder staat met hem op foto", zegt Correia. "Dat vindt ze leuk. Best bijzonder dat de bondscoach hier op de tribune is."

