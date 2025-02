Historie of commercie? Waar veel clubs hun logo simpeler maken, gaat Ajax juist terug in de tijd

Allereerst is het klassieke logo heel gedetailleerd, wat het volgens Steures lastig maakt om te drukken. "Je moet al die kleine streepjes gaan borduren. Dat kost heel veel tijd. En tijd kost geld en dat heeft Ajax op dit moment niet. Hoe simpeler een logo is, hoe makkelijker het ook is om een logo voor digitaal te maken die herkenbaar is op je telefoon."

Ajax is met dit logo volgens Steuren dan wel weer een voorloper. "Je ziet dat veel voetbalclubs, zoals Juventus en Inter Milan, hun logo's steeds simpeler maken waardoor al die logo's weer op elkaar gaan lijken. Ajax onderscheidt zich daarom juist op dit moment door terug in de tijd te gaan."