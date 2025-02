Villabewoners grijpen terug op afspraak uit 1904 om komst jonge asielzoekers tegen te houden

De advocaat van het COA, die ook namens de parochie spreekt, doet vervolgens een moreel beroep op de rechter. ''We hebben het hier over twintig jonge mensen die vanwege oorlog of armoede zijn gevlucht en voor wie we geen plek hebben kunnen vinden in pleeggezinnen. De pastorie is een perfecte locatie. Het is niet goed te begrijpen dat iemand dat wil tegenhouden op grond van een meer dan honderd jaar oude erfdienstbaarheidbepaling'', aldus Sepmeijer

Niet serieus genomen

De omwonden zeggen dat ze het COA steeds hebben gewaarschuwd dat de pastorie juist alles behalve de perfecte plek is omdat daar erfdienstbaarheid op komt te rusten. ''We hebben ze daar steeds op gewezen, dus ze hadden het kunnen weten'', zegt hun advocaat namens de omwonenden. Die betogen dat ze graag in gesprek waren gegaan met het parochiebestuur, maar pas serieus werden genomen toen het besluit over de opvang al was genomen.