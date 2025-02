Wallenbewoners tegen nieuwe daklozenopvang: "Komen drugsdealers op af"

De actiegroep zou graag zien dat opvanglocaties voor daklozen beter over de stad verdeeld worden. Zij menen dat hun wijk een onevenredig aantal daklozen moet opvangen. Bovendien zou deze locatie in strijd zijn met het bestemmingsplan, dat volgens Scholten het openen van nieuwe locaties in hun wijk verbiedt: "Het is de bedoeling dat er geen nieuwe locatie voor in de plaats komt wanneer een oude locatie sluit. Maar nu zie je dat de gemeente toch een oogje toeknijpt als het ze goed uitkomt."

De gemeente laat weten dat voor deze opvang een vergunning is verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden om de leefbaarheid in de buurt te garanderen. Zo is er begeleiding door het Leger des Heils, is er beveiliging aanwezig en mogen dak- en thuislopen de opvang niet meer in- en uitlopen als ze eenmaal binnen zijn. 's Ochtends worden ze doorverwezen naar inloophuizen van de Regenboog Groep.

Daarnaast heeft de gemeente ervoor gekozen deze opvang voornamelijk voor economisch daklozen, jongvolwassenen en vrouwen open te stellen. Volgens Hoost maakt dat voor de overlast niets uit: "Drugsverkoper gaan hier komen hangen, vooral als er vrouwen zijn, want dan denken ze dat het sekswerkers zijn. Met alle gevolgen van dien."

Toenemend aantal daklozen

Bewoners voelen zich al langer niet serieus genomen door de gemeente. Tijdens een bewonersavond over de geplande opvang deze zomer kregen zij het idee dat hun kritiek werd weggewuifd. Scholten: "Het besluit was eigenlijk al genomen, we hadden niets meer te zeggen."