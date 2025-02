Eerste houten sociale huurwoningen opgeleverd: "Voelt alsof ik in een Zwitsers chalet woon!"

Naast dat het bouwmateriaal ook nog eens licht is, is het grootste voordeel de duurzaamheid. "We moeten anders gaan bouwen. Beton en baksteen zijn materialen die heel erg veel koolstofdioxide genereren", vertelt Rietdijk. "Dus het is al duurzaam om niet beton en baksteen te gebruiken."

En er is nog een aspect dat het duurzaam maakt. In hout zit namelijk koolstofdioxide, oftewel CO2, opgeslagen. De boom filtert dit uit de lucht. Als de boom dood gaat en gaat rotten, komt er weer koolstofdioxide vrij. Kap je de boom en gebruik je het als bouwmateriaal, dan zit er in dat hout nog opgeslagen koolstofdioxide.

Brandveiligheid

En dan nog de vraag: hoe zit het met de brandveiligheid, aangezien hout en vuur meestal geen goede combinatie zijn? "Ja, hout brandt", beaamt Rietdijk. "Maar het gebouw voldoet natuurlijk aan de veiligheidseisen." Zo zijn er voorzetwanden geplaatst in de woningen. "Daardoor loop je eigenlijk helemaal geen risico. Daarnaast: als er brand ontstaat, is hout heel voorspelbaar. Het heeft een zogenoemde inbrandsnelheid en de brandweer kan er al snel bij zijn voordat het heel erg kan worden."

De huurders die net hun sleutel hebben gekregen zijn in ieder geval blij. "Er moeten veel huizen worden gebouwd, dus dit is een hele goede oplossing."