Discriminatie is dagelijkse kost voor Amsterdamse kinderen met migratieachtergrond

Meerdere geïnterviewden verklaren dat ze ook gediscrimineerd worden door hun leerkracht. "Pas toen iedereen begon te filmen werd het een probleem. En toen moest die juffrouw met de directeur gaan praten. Maar die is zelf ook wit, dus ik dacht: die gaat haar vast nog een kans geven", vertelt een meisje.

"Er was een iPad kwijt op school, toen kwamen ze de les binnen en gingen de serienummers checken. Eén man bleef maar naar mijn klasgenoot kijken. En zei: 'heb je geen extra iPad in je tas?' Hij was bijna zeker dat die Marokkaanse jongen uit mijn klas die had gestolen."

'Geen vertrouwen meer'

Volgens kinderombudsman Tuzgöl-Broekhoven is het genoeg geweest en moet er nu actie ondernomen worden. "Het meest verontrustend is dat oudere kinderen het probleem soms al accepteren als 'normaal'. Ze hebben geen vertrouwen meer in oplossingen."

De kinderen en jongeren werd ook gevraagd of ze oplossingen kunnen bedenken. Daaruit blijkt dat ze vinden dat er meer over racisme gepraat moet worden. Daarnaast pleiten ze voor het opzetten van een laagdrempelig meldpunt waar kinderen met professionals kunnen praten.