Vernieuwd Schoterbos Haarlem wint prijs, maar de buurt mijdt het park in het donker

De prijs, vernoemd naar de eerste Haarlemse stadsbouwmeester, wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die in Haarlem een bijzondere prestatie heeft neergezet op gebied van monumentenzorg, architectuur of stedenbouw.

Dit jaar gaat de prijs naar Buro Sant en Co. Deze Haagse landschapsarchitect is verantwoordelijk voor de huidige inrichting van het Schoterbos, waar jarenlang aan de renovatie is gewerkt. In de nieuwe opzet is er meer ruimte voor water en zijn er meer geasfalteerde paden. De jury van de prijs ziet dat de verbinding tussen de omliggende wijken is verbeterd.