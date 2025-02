Rock-'n-roll zorgt voor reuring: jonge en oude dansers delen dezelfde passie

"Ik hou van de muziek en ik word er heel vrolijk van", vertelt Sara van den Broek, een 22-jarige student die sinds twee jaar de rock-'n-roll-danslessen volgt. Via haar ouders kwam ze terecht bij de dansschool en sindsdien is ze helemaal weg van de stijl.

Niet alleen Sara is enthousiast over de muziek en danslessen; naast haar doen tientallen andere jongeren mee. Elke dinsdagavond is de zaal gevuld met 120 dansers. "Er zijn steeds meer mensen om mee te dansen. De lessen zitten helemaal vol en er is veel nieuwe aanwas", vertelt leerling Ruben Bijman.

Naast de populariteit van vinylplaten en films over Elvis Presley, heeft de interesse in de dans volgens Bijman ook te maken met Tiktok en Instagram: "Doordat op sociale media veel gedanst wordt, gaan mensen ook weer meer in het echt dansen."

Verbinding jong en oud

Danslessen zien er nu heel anders uit dan vroeger, vindt Wim Geluk, die al meer dan twintig jaar danst: "Mannen dansen met mannen, vrouwen met vrouwen, dat maakt het zo leuk en dat geeft energie. Toen ik begon in de jaren 80 was dat niet zo. De muziek is weer helemaal hip."

Na de lessen is er ruimte om vrij te dansen en inderdaad, iedereen danst met elkaar. "De ouderen hebben moves die we niet in de lessen krijgen, dat is leuk om te zien."

Of de muziek ook echt gedraaid gaat worden bij uitgaansgelegenheden weten de jonge dansers nog niet: "Ik zie het nog niet gebeuren dat er rock-'n-roll wordt gedraaid op Leidseplein, maar als het wel gebeurd ga ik er sowieso naartoe!"