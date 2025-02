KNMI waarschuwt voor sneeuw en gladheid tijdens winterse buien

De waarschuwing werd vanmorgen al afgegeven, maar zou in eerste instantie maar tot 12.00 uur gelden. Nu er steeds meer felle buien over de provincie trekken is de waarschuwing verlengd.

Naast de waarschuwing voor gladheid geldt er tot 22.00 uur ook een waarschuwing voor harde windstoten. Het kan tijdens die felle winterse buien namelijk ook nog eens behoorlijk hard gaan waaien.

Plaatselijke buien

Het winterse weer doet niet onze hele provincie aan: vanmorgen werd al duidelijk dat het lang niet overal zou gaan sneeuwen en hagelen.

Tot en met zaterdag is er nog kans op winterse buien en blijft de temperatuur laag voor de tijd van het jaar.