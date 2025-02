Texelse boeren zoals Lennart mogen straks waarschijnlijk toch koffie schenken

"Je moet het zien als Texelse gastvrijheid", zegt Lennart. "Als we dat niet mogen doen, is het net of mensen niet welkom zijn. Het hoort er gewoon bij." Een gezin dat even verderop zit kan dat onderstrepen. "Je wilt na het bezoek toch even iets warms halen. Vorig jaar mochten we hier niets drinken. Dat doet echt iets af aan de beleving van de schapenboerderij. De kinderen vinden het prachtig."

Het moet kneuterig blijven

De prijzen van koffie en thee zijn bewust laag gehouden. Kinderen krijgen zelfs gratis limonade. "We verkopen een gebakje van Timmer of van Novalishoeve. Het is voor ons geen grote inkomstenbron, maar het past wel op deze manier mooi bij ons bedrijf. Mensen verwachten ook dat ze iets kunnen drinken. Ze komen niet bij ons om alleen een kopje koffie te drinken. Ze betalen entree en willen dan ook de beleving op een boerderij zien."

De verkoopruimte en koffiecorner zijn in oppervlakte nu nog te groot. De boerderij moet straks de ruimte tot maximaal 80 vierkante meter terug brengen. "Dat begrijp ik ook", zegt Lennart. "Dat passen we ook aan, zodat het ook een beetje 'kneuterig' blijft."