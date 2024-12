Carols zoon Piet is pas 57 en heeft dementie

Uiteindelijk verloor Piet zijn baan. "Hij had geen zorgverzekering, er was gedoe met de belasting en hij had geen eigen adres. Carol kreeg hem fulltime thuiszitten. "Ik had net mijn eigen leven op de rails na het overlijden van mijn man. Je denkt: het is een volwassen vent, dus hup, moven. Maar dat deed hij niet."

Met hulp van zijn ex-vrouw vond Carol een vakantiewoning voor Piet, maar daar ging het niet beter. Zijn woning vervuilde en hij deed niets. Via 'bemoeizorg' en de huisarts kwam arts Martin Kooij van stichting Geriant in beeld. "Martin kan ik niet hoog genoeg de hemel in prijzen. Hij vermoedde frontotemporale dementie (FTD). Nou, dat kwam als een mokerslag binnen. Hè? Zo jong?"

Piet werkte vervolgens niet mee aan tests naar zijn ziekte: hij liep gewoon weg. "Dat is een soort catch-22", beschrijft Carol. "Door de symptomen van zijn ziekte wás hij niet te onderzoeken. Dus hoe kom je het dan te weten?" In januari 2022 werd op basis van zijn gedrag toch FTD vastgesteld. Hij woonde inmiddels weer bij Carol in huis. "Hij heeft gelukkig nooit geweten dat hij ziek is."

Piet, de charmeur

Piet kreeg 'loopdwang' en hij begon steeds meer te herhalen, ook pijnlijke onderwerpen zoals het overlijden van Carols man. "De laatste negen maanden werd de zorg heel zwaar. Met Kerst dacht ik: 'Word jij als eerste opgenomen, of ik?'. Fysiek kon ik het aan, maar mentaal was het echt heftig."

In januari 2023 verhuist Piet naar een zorginstelling. "Dat was geen seconde te laat. Het is een fijne plek en hij zit er helemaal goed, al is het confronterend voor ons dat hij daar de jongste bewoner is. Maar hij is altijd blij en geeft constant complimenten. Het is een charmeur", lacht ze. "Vooral blitse schoenen vallen in de smaak."

Piet herkent nog iedereen aan wie hij herinneringen heeft. "Als hij mij ziet, zegt hij: 'Hee mam, ik ben zo blij om je te zien. Ik heb je zo gemist'. Dat herhaalt hij dan veertig keer. Het is pijnlijk, maar ook mooi."

