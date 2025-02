'Gevonden lichaamsdelen Albert Visser lagen bijna 4 jaar verborgen in een vriezer'

Omwonenden reageerden enkele dagen na de vondst van Visser geschokt op het nieuws. "We hebben er nachten niet van geslapen. Zijn zoon heeft hier tot van de week nog gewoond. Heeft Alberts lichaam dan bijna vier jaar in dat huis gelegen? Dat moet toch zijn gaan ruiken? Misschien lag hij in de vriezer", vermoedde een anonieme buurvrouw toen al.

‘Medelijden met zoon’

Toch uiten buren opmerkelijk genoeg meer medelijden voor de verdachte zoon dan voor hun dode buurman. Visser wordt omschreven als een intimiderende en bedreigende man, die seksueel ongepast gedrag vertoonde en zijn zoon het leven zuur maakte.

"Hij kon als kind een etterbak zijn, maar hij kreeg ook altijd vreselijk op zijn flikker. Die jongen had geen leven daar. Hij was ook erg bang voor zijn vader, dat heeft hij meerdere keren tegen me gezegd", zei een anonieme buurvrouw vorige week tegen NH. "Als hij het echt heeft gedaan, voel ik vooral medelijden. Ik vrees dat hij na al die jaren is geflipt."