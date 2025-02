Tsjechische dierenactivisten demonsteren bij hoofdkantoor Albert Heijn tegen kipverkoop

Op de stoep van Ahold Delhaize staat een busje dat door de actievoerders de kipkar wordt genoemd. In de laadruimte zijn een tv en foto's opgehangen waarop beelden te zien zijn van de kippenvleesindustrie in hun land, zeggen de Tsjechische activisten.

"De kippen in de winkels van Albert zien er zo uit", zegt Radim Trojan van OBRAZ terwijl hij naar de muur wijst. "Het zijn grote Frankensteinachtige kippen met veel vlees, die in donkere ruimtes wonen."

Het busje is vanuit Tsjechië naar Zaandam gereden zodat medewerkers van Ahold kunnen zien hoe de kippen in Tsjechië gefokt worden. Of veel medewerkers de kar van binnen bekeken hebben is onduidelijk. Ahold sloot de voordeur waar de kipkar stond vanwege de demonstratie, waardoor medewerkers via de zijingang naar binnen moesten.

Geen dubbele standaard

"Wij willen dat Ahold ervoor zorgt dat de Tsjechische kippen op dezelfde standaard gefokt worden als de Nederlandse kippen", aldus woordvoerder Trojan. Volgens hem worden de kippen onder de Nederlandse Standaard gefokt en dat geeft Tsjechische klanten het gevoel tweederangs klanten te zijn van Ahold.

Volgens Ahold doet Albert Heijn in Tsjechië niets wat niet mag en wordt er gewoon aan de Tsjechische en Europese standaard voldaan. In Tsjechië is Albert Heijn een rechtszaak tegen OBRAZ begonnen omdat ze vinden dat de activisten de waarheid verdraaien.