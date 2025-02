Bart de Graaff en Arnie Alberts: plots duiken overal kunstwerken van bekende Gooiers op

Een deel van de leden van Kamp Seedorf komt oorspronkelijk uit Almere. Net als de naamgever, die bekend is uit de voetbalwereld. "Maar net als Almere, was Seedorf ook niet zo geliefd. En toen dachten wij: fuck it! Wij zijn Kamp Seedorf", legt Eus uit over de naam van het kunstenaarscollectief. Zowel Almere als Seedorf verdienen wel wat meer liefde, is het idee.

Gooi is aan de beurt

Hoewel de werken van Kamp Seedorf in Nederlandse steden en ook al in andere landen te bekijken zijn, waren er tot nu toe nog geen afbeeldingen aangetroffen in 't Gooi. "Deze regio was aan de beurt, omdat we daar eigenlijk nog niks hadden gedaan", legt Eus uit over de 'plakactie'.

En ook omdat de leden van het collectief allemaal een band hebben met de streek: ze hebben er gewoond, gingen in 't Gooi naar school of gingen daar het uitgaansleven in.

Knipoog

De kunstenaars schilderen figuren die zij 'tof' vinden, of juist helemaal niet, om de openbare ruimte op te vrolijken. "En Gooiser dan Arnie Albers kun je het niet krijgen", lacht de anonieme kunstenaar over de afbeelding die onder een viaduct in Hilversum is geplaatst.

Het woord 'meesterplusser' is naast het portret geschreven als een knipoog naar de huidige miljardairsstatus van Oerlemans. Er moet volgens Eus altijd een knipoog of een grapje in hun werk zitten.

