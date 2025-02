Jongens met bivakmutsen op fatbikes bekogelen kind met vuurwerk

De jongen fietste die avond rond 20.00 uur over een fietspad bij de Reina Prinsen Geerligsdreef. De drie jongeren op fatbikes kwamen hem tegemoet en gooiden met vuurwerk.

Vuurwerk in capuchon

Een stuk vuurwerk belandde in de capuchon van het slachtoffer, waardoor hij gewond raakte. Of dat komt door een explosie of dat de capuchon in brand vloog kan de politie niet zeggen. Daarna fietsten de verdachten weg richting de Toolenburgse Plas. Over het uiterlijk van de jongens is weinig bekend. Ze zouden 13 à 14 jaar oud zijn en droegen naast bivakmutsen zwarte jassen.

Om de jongens op te kunnen sporen is de politie hard op zoek naar getuigen die die avond iets verdachts hebben gezien. Ook camerabeelden van de omgeving rondom het fietspad kunnen het onderzoek vooruit helpen.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat jongeren met bivakmutsen in Hoofddorp andere jongeren aanvallen. In maart vonden drie incidenten plaats rondom de Deltaweg, aan de andere kant van de Toolenburgse Plas. Toen ging het om gewelddadige berovingen.