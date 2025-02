100 jaar vliegpionieren: docuserie over eerste verre vlucht vanaf Schiphol

Waarom was deze vlucht een mijlpaal?

"Nog nooit was er zó ver gevlogen. En als Nederlanders wilden we graag laten zien dat we dat konden. We wilden meetellen. We wilden dat Schiphol werd gezien als een serieuze luchthaven.

Het vliegtuig vertrok op 1 oktober 1924 vanaf het toen nog kleine Schiphol. Toen de piloten boven Bulgarije vlogen, kwam de Fokker F.VII al in de problemen. Er was motorpech en de bemanning moest een noodlanding maken op het platteland. Dat was natuurlijk een ramp. Je kunt je voorstellen dat er in die tijd geen motor op voorraad was.



Gelukkig was het Amsterdamse weekblad Het Leven erg betrokken en sponsorde een nieuwe motor. Met de trein en paard en wagen moest het daar worden gebracht, een enorme onderneming. Na een maand konden de pioniers eindelijk verder naar hun eindbestemming.

Aanstaande zondag, 24 november, is het exact honderd jaar geleden dat het toestel in Nederlands-Indië landde. De piloten werden als ware helden onthaald op vliegveld Tjililitan van Batavia. En nadat ze later (per boot) terug naar Europa zijn gekomen, worden de pioniers ook in ons land uitgebreid en uitbundig gehuldigd."