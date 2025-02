29-jarige Samuel al 10 dagen vermist, politie doet oproep

Russell werd voor het laatst gezien in Amsterdam-Noord op zondag 10 november. Daarna is er dus niets meer van hem vernomen. Het is onduidelijk in welke richting hij vertrokken is.

Volgens de politie is Russell tussen de 1.80 en 1.85 meter lang. Hij heeft een slank postuur, een blanke huidskleur, bruine ogen en bruin/rood lang haar. Hij heeft een snor, sik en bakkebaarden.

Mensen die Russell na 10 november hebben gezien worden gevraagd contact op te nemen met de politie.