Inwoners willen kerk in 't Zand koste wat kost behouden en zelf opkopen

Het bisdom Haarlem-Amsterdam is dit jaar gestart met het verkopen van katholieke kerken in de Kop van Noord-Holland. Door minder kerkgangers en stijgende onderhoudskosten is het niet meer rendabel zoveel kerken in stand te houden. In het voorjaar kwam de rooms-katholieke kerk in Anna Paulowna al te koop, nu staat de kerk in 't Zand in de verkoop.

Maar in 't Zand willen de Zandtemmers koste wat kost voorkomen dat 'hun' kerk in handen komt van een andere partij waardoor het gebouw mogelijk verloren gaat voor het dorp. En dus hebben ze anderhalf jaar geleden al een stichting opgericht om de kerk te 'redden'.

'Veel emotie bij deze kerk'

"Het was geen grote schok toen we hoorden dat de kerk zou sluiten", vertelt Kees de Wit van Stichting Kerkgebouw 't Zand. "Maar mensen vroegen zich wel af wat er dan met het kerkgebouw zou gaan gebeuren." Dat het leeft in 't Zand is duidelijk: bij de eerste bijeenkomst van de stichting waren 120 inwoners van het kleine dorp aanwezig. En een recente inzamelactie van de bank leverde een opbrengst van 1.375 euro op. "Mensen hebben natuurlijk ook veel emotie bij deze kerk, waar ze zijn getrouwd en hebben gerouwd."

