Zandvoort sluit drukke horecastraat toch niet af tijdens Formule 1-festival

Reactie Zandvoort Beyond

Zandvoort Beyond kan op dit moment nog even niet inhoudelijk reageren. Wel stuurde de stichting een brief naar de gemeenteraad.

Daarin staat dat het in grote lijnen eens is met de evaluatie. Door vertragende omstandigheden kon Zandvoort Beyond pas op het laatste moment vergunningen aanvragen. De stichting snapt dat de raad teleurgesteld is en concludeert dat de hoge verwachtingen moeilijk waar te maken zijn, ondanks de grote inspanningen.

De organisatie kijkt met trots terug op de activiteiten die goed zijn verlopen zoals de kartbaan en de ploggende Haarlemmer Paul Waye.