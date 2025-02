112-blog | Bestelbus uitgebrand • KLM-toestel maakt voorzorgslanding na vreemde geur

20 november 2024, 16.05 uur

In Hoogkarspel is een bestelbus in brand gevlogen. De brand leek aanvankelijk onder controle, maar moest later toch weer geblust worden. Het voertuig is helemaal uitgebrand, ook alle spullen in de bus zijn kapot.

Even verderop, in Wervershoof ging het ook mis met een bestelbus. De bestuurder wilde net de bocht maken, toen het heel hard begon te hagelen. Hij verloor de controle en reed toen met zijn witte bus de sloot in. De bestuurder kon zonder problemen op de kant komen.