Schimmel in beruchte wooncontainers brengt gezondheid bewoners in gevaar: "Veel mensen hoesten"

In Castricum krijgen statushouders en spoedzoekers huisvesting op tijdelijke woonlocaties, zoals in de containerwoningen aan de Puikman. Sinds de komst van de flexwoningen klagen bewoners over de ongezonde leefomstandigheden. De containers worden namelijk geteisterd door vocht en schimmel.

"In de zomer is het hier ontzettend warm, maar in de winter is het zo koud dat de mist op je ramen staat", vertelde spoedzoeker Brahim ruim een jaar geleden tegen NH. "Je beddengoed, je kleding, alles stinkt naar vocht. Het barst van de kieren en gaten, dus een raam openzetten werkt ook niet. Als alle ramen dicht zijn, voel je de wind door de muren waaien. Ik en vooral mijn zoon met astma zijn vaker ziek."

Ook zijn buurman Joris heeft gezondheidsklachten. "Ik heb veel last van mijn keel, maar toen ik stopte met roken bleven die klachten aanhouden. Als je hier 's nachts naar het toilet gaat of 's ochtends over de hal loopt, hoor je bijna iedereen hoesten."

'In strijd met menselijke waardigheid'

Lange tijd werd er door politiek Castricum niets met de klachten gedaan. De vocht- en schimmelproblemen zouden vooral zijn ontstaan doordat bewoners hun kamers niet goed ventileren, klonk het. Een VN-rapporteur die de woningen vorig jaar december bezocht, schreef in zijn beoordeling: "Het water giet door het dak als het regent, een gevaarlijk hoge luchtvochtigheid gecombineerd met gebrek aan ventilatie. Schimmelvorming en extreme hitte in de zomer zorgen samen voor ongezonde woonomstandigheden. Dit is in strijd met de menselijke waardigheid."