Voor twee minuten speeltijd reist Telstar-speler Jayden Turfkruier de wereld over

Suriname speelde in de kwartfinale van de Nations League tegen Canada. De spelers van de Natio waren niet opgewassen tegen de Canadezen. In Suriname werd het afgelopen weekend 1-0 en de return won Canada overtuigend met 3-0. Bij Suriname speelden onder anderen Etiënne Vaessen, Ridgeciano Haps, Stefano Denswil, Sheraldo Becker en oud-Telstar speler Rochello Vlijter.

Turfkruier keert deze week weer terug bij Telstar. Het is nog onduidelijk of hij vrijdag van de partij is als De Witte Leeuwen het opnemen tegen Jong Ajax. Die wedstrijd is live te volgen op NH Radio.