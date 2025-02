De hele dag regenachtig: plaatselijk hagel en onweer

Het slechte weer heeft voor mensen die de weg op gaan gevolgen, want met name door een flinke hagelbui kan het plaatselijk glad worden. Hierdoor gaf het KNMI voor de ochtend code geel af vanwege gladheid.

Rijkswaterstaat waarschuwde ook voor gladheid, maar de komende 24 uur zijn ze niet van plan om te strooien. "Dat heeft te maken met de temperatuur van het wegdek, op dit moment is dat boven het vriespunt. Als de situatie verandert, bekijken we het opnieuw."

Verder komen er flinke windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur, vooral in het kustgebied. Dit is voor het KNMI ook reden om code geel af te geven en geldt van 12.00 uur tot 22.00 uur.

De temperatuur schommelt vandaag tussen de 5 en 7 graden. Langs de kust zijn de temperaturen wat hoger, vanwege het warme zeewater, maar in de rest van de regio is het wat lager.