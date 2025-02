Help, mijn puberende kind vapet zich suf! Dit kun je als ouder doen

6 tips voor ouders van vapende jongeren

1. Wees nieuwsgierig

"Ga op een open manier het gesprek over vapen aan. 'Wat weet je van vapen? Zie jij op school vaak jongeren vapen? Wat lijkt je er lekker aan?', zijn vragen die je kunt stellen. Maar ga bij een moeilijke situatie niet preken vanuit emotie. Benoem zo nu en dan wat je ziet en merkt aan je kind, maar benoem het niet continu."



2. Investeer in een goede band

"Hopelijk is die er al op het moment dat je kind begint met vapen of roken, maar behoud die ook. Je houdt van je kind. Ook al ontstaan er soms discussies over het vapen, blijf complimenten geven en blijf samen leuke dingen doen."

3. Help je kind 'nee' zeggen

"Groepsdruk kan een grote rol spelen, want het kan lastig zijn om 'nee' te zeggen. Ga hier samen met je kind het gesprek over aan. Toon ook begrip voor de situatie waarin je kind zich bevindt. 'Ik begrijp dat het aantrekkelijk is om het wel te doen, maar...'"

4. Contact met andere ouders

"Dat verandert in veel gevallen als je kind naar de middelbare school gaat. Soms kan een app-groep die vanuit school wordt gestart helpen om in contact te komen met andere ouders."

5. Wees concreet over regels

"Als ouder ben jij de handrem, de grens voor je puberkind. Geef heel duidelijk aan wat je wel en niet wilt, ook al is dit soms lastig. Bijvoorbeeld: 'Ik wil niet dat je rookt of vapet, want het is slecht voor je en verslavend. In huis wil ik het absoluut niet tegenkomen.' Dan stel je duidelijke regels. Bespreek ook vooraf de consequenties en houd je hier ook aan. Dan kun je daar op teruggrijpen, mocht het nodig zijn. Het geven van drie weken huisarrest heeft vaak weinig nut, maar je kunt je kind bijvoorbeeld iets in het huishouden laten doen, als de regels worden overtreden."

6. Geef het goede voorbeeld

"Het is een open deur, maar het helpt natuurlijk als je als ouder niet rookt of vapet. En als dat wel het geval is, helpt het om te zeggen dat je ook graag wil stoppen."