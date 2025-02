Buurthuis Den Helder kijkt uit naar komst koning: "Mooie erkenning en reclame voor ons werk"

"Het is mooi om te laten zien wat we hier allemaal doen voor de wijk. Door de komst van de koning wordt het werk mooi in het licht gezet. Dat is belangrijk. Er is best veel eenzaamheid in de wijk en soms weten mensen niet dat ze hier terechtkunnen. Deze reclame is dan ook mooi meegenomen.", zegt Paul Veen die voorzitter is van het buurthuis.

Het buurthuis vervult een belangrijke rol in de wijk en probeert mensen, die bijvoorbeeld alleen zijn, te verleiden om mee te doen, om over de drempel te stappen. "We zijn er voor alle inwoners van Den Helder West. We hebben heel veel activiteiten. Van klaverjassen tot darten en van biljarten tot schilderen. We proberen mensen op allerlei manieren naar het buurthuis te krijgen."

De wijk Nieuw Den Helder werd in de jaren '50 gebouwd. Er waren dringend nieuwe huizen nodig. Tijdens de oorlog was Den Helder nagenoeg met de grond gelijk gemaakt door bombardementen en sloopwerk van de Duitsers voor de Atlantikwall, het verdedigingswerk langs de westkust van Europa. Maar aan het eind van de vorige eeuw raakte de wijk in verval. Een ingrijpende verbouwing van de wijk moest de werkloosheid en de criminaliteit verdrijven.

"Het Duinpark met de nieuwe huizen is nog door zijn moeder, koningin Beatrix geopend.", herinnert Paul Veen zich. Dat was in 2011, er was toen al 13 jaar gewerkt aan de wijk. "Koning Willem-Alexander gaat daar vandaag ook naartoe. Hij is er, volgens mij, nog nooit geweest."

