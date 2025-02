De lift nemen bij de Amsterdamse metro? Bij een ruim derde van stations kan het niet

Op één traject is het helemaal ellende op het moment: zo zijn er van de tien metrostations tussen de Isolatorweg en station Zuid, zeven stations onbereikbaar voor mindervaliden. Dat geldt ook voor de Henk Sneevlietweg, waar Frans Rademaker vlakbij woont. Hij is mindervalide en afhankelijk van de metro. "Mijn actieradius is klein. Ik heb beperkte mogelijkheden om weg te gaan", vertelt hij. Omfietsen naar de Heemstedestraat heeft voor hem geen zin, want ook daar doet de lift het niet.

Alternatief vervoer

Het gaat dus voornamelijk om oude liften, die pas op termijn vervangen kunnen worden. Daarom zegt het GVB een verbeterprogramma te hebben gestart om de defecten van liften sneller op de radar te krijgen.

Maar voor het traject tussen de Isolatorweg en Zuid, lijkt dat programma nog niet helemaal op te gaan. Carstens wijst dan ook op het alternatieve vervoer dat mensen die afhankelijk zijn van de lift, zoals Rademaker, kunnen bellen. In de praktijk wordt daar nog maar weinig gebruik van gemaakt. "Mogelijk kunnen we daar nog op verbeteren, zodat iedereen op de hoogte is van het alternatieve vervoer en mogelijk moeten we dat nog beter uitleggen", aldus Carstens.