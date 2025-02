Gewapende overvallers helpen feestmaanden winkelier Den Helder om zeep

Giovanni loopt met een laptop onder de arm door zijn winkel, op de grond ligt gebroken glas. Hij is één van de eigenaren. "Mijn collega Vitusan stond vanmiddag in de winkel. Hij werkt hier al twaalf jaar en staat net op het punt om mede-eigenaar te worden en dan gebeurt dit. Het is gewoon dieptriest dat die gasten dit doen. Als je geld nodig hebt dan ga je maar werken, toch!?"

De politie deed een groot deel van de middag onderzoek in de zaak. "Rond 12 uur kwamen de overvallers binnen. Ze hebben de glazen vitrines kapotgeslagen en vooral telefoons en laptops meegenomen", vertelt Giovanni, "Wij kopen die spullen van klanten, knappen ze op en verkopen ze weer. Je hebt dus ook niet zomaar een nieuwe voorraad. Deze maanden zijn heel belangrijk voor ons. Voor ons zijn de feestmaanden wel verpest."

Enorm geschrokken

Afgezien van de materiële schade zijn vooral de gevolgen voor de medewerkers groot. "Ze zijn natuurlijk enorm geschrokken. Er werkt bij ons ook een 16-jarige jongen. Hij heeft wat meer begeleiding nodig en had bij ons eindelijk een goede plek gevonden. Ja, als je dit dan overkomt dan word je natuurlijk niet blij. Daar gaan we straks goed mee aan de slag. Ze doen nu op het politiebureau hun verhaal."

De politie heeft inmiddels vier verdachten aangehouden. "Ik begrijp dat ze niet uit de buurt komen. Dat vind ik wel fijn. Maar dat zegt dus wel dat ze uit een hele andere hoek hier helemaal naartoe zijn gekomen om dit te doen."

Een klant komt even om de hoek vragen of ze ook een haakse slijper te koop hebben. Giovanni antwoord hem met een grimas: "Ja, die ligt er nog wel in ieder geval. Morgen zijn we weer open."