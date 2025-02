Cameraman Erik Krans (60) overleden

"Nou dat weer", was de gevleugelde term die Erik Krans altijd bezigde. Het weerspiegelt zijn leven, want rustig was het zelden. Voor AT5 draaide Krans een keur aan programma's. Onder meer het AT5 Nieuws, de Dam tot Damloop, Koopkracht, de Grote Amsterdam Quiz, Amsterdam Blijf Fit!, politieke debatten en De Zwoele Stad.

Bij dat laatste programma kon Krans ook zijn technische creativiteit kwijt, want veel budget was er vaak niet, maar dat moest wel zo lijken. Zo kwam hij op het idee om, in plaats van een peperdure installatie, pvc-buizen met wieltjes in elkaar te knutselen. Zo kon de camera soepel 'rijden' voor het shot, een zogeheten dolly. Hij had een t-shirt met de tekst "Zwijgen is goud, ducttape is zilver".