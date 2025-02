Edwins tiny houses-project trekt belangstelling van hoge heren uit Europa

Edwin is opvallend mild over de tegenvaller, waar hij in principe niet veel aan kan doen. "Het is heel vervelend, maar wel de realiteit. Daar moet je mee dealen. Dat er dingen misgaan is helemaal niet erg. Wees er blij mee, want daar kan je waanzinnig veel van leren. Maar leer er dan ook echt van, en zorg dat je de volgende keer iets anders doet."

Maar toch. Misschien zijn het bovenstaande ervaringen wel waarom Edwin niet heel veel verwacht van de hoogwaardigheidsbekleders. "Ik heb al ontzettend veel overheden bij ons over de vloer gehad, ook vanuit allerlei politieke geledingen. Maar daar komt in de regel niet zo veel van terecht. Want ze zitten allemaal in hun systeem en ze houden elkaar onderling aardig gegijzeld. Dus dan moeten we het op een andere manier doen. Ja, ik word daar wel ongeduldig van."