Astrid spot het kleinste vogeltje van Europa: "3,5 uur bezig geweest voor ik foto kon maken"

Het is vreemd hoe het kan lopen in het leven. Tot een paar jaar geleden had Astrid niets met vogels. "Ik vond het vervelende beesten met hun getetter." Haar man was er wel dol op. "Die had duiven." Inmiddels zijn de rollen omgedraaid in huize Pelle. Nu is het Astrid die moeiteloos een koolmees van een merel kan onderscheiden. "Ik ben dol op de natuur. Heerlijk, zo min mogelijk mensen om me heen. Ik kan uren zoet zijn op één vierkante meter."