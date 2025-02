Aan duurzame ambitie geen gebrek, maar bloementeler stuit op 'muur van bureaucratie'

Waslijst aan voorwaarden

Dit is wat er aan de hand is: In Heemskerk is netbeheerder Liander verantwoordelijk voor het aanleggen van leidingen en kabels in de openbare ruimte. Voor een particulier netwerk, zoals het plan van De Wit dat de openbare weg oversteekt, moet de ondernemer via de gemeente werken en voldoen aan waslijst met voorwaarden. Lukt dat niet, dan verwijst de gemeente naar Liander.

Aan alle voorwaarden voldoen is voor De Wit onhaalbaar en veel te kostbaar, waardoor deze optie meteen afvalt. Aan NH verduidelijkt Liander de ondernemer wel te willen adviseren, maar als het om een particuliere kabel gaat, valt dit buiten hun verantwoordelijkheid. Het advies? Terug naar de gemeente.

Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Tegelijkertijd wordt van ondernemers verwacht dat ze verduurzamen. Sterker nog, sinds 1 december 2023 is het verplicht om daar elke vier jaar over te rapporteren, met mogelijk aangescherpte regels in de toekomst.