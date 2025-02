75-jarige Herman en Dries fietsen op de vluchtstrook en tussen de vrachtauto's in Vietnam

De grootste uitdaging is dat de mannen elke dag moeten fietsen. Herman: "50 á 80 kilometer in niet moeilijk, maar die dag erop moet je weer 80 en dan voel je dat je lijf moe wordt." Daarnaast is het daar zo'n 30 á 35 graden. "We beginnen 's morgens vroeg om half 7 en fietsen tot een uur of half twee." Het is in de middag te warm om te fietsen.

Het gaat niet allemaal van een leien dakje. Zo blijken de visa's niet te koop aan een bepaalde grens. "De grens lag op 1.000 meter hoogte. De grenspost waar het wel kon, lag 500 kilometer ten zuiden. 's Avonds waren we weer in hetzelfde dorp als waar we begonnen waren."

Drukke wegen vs. rijstvelden

Ze sturen hun plannen bij en fietsen een iets andere route. "Het is echt goed te doen", zegt Herman duidelijk enthousiast over hun fietsavontuur. "Het leuke is dat je de helft van de tijd langs drukke wegen fietst, de andere helft van de tijd door de rijstvelden."



"De mensen zijn geweldig. Het regende hier vandaag en even later komt een bewoner naar ons toe met een kopje thee. Dan praat je met een vertaalapp. Dat zijn mooie momenten."



Tekst gaat door onder de foto.