Verdachten van liquidatie bij schoolplein in Zaandam vrijgesproken

De Amsterdamse crimineel Lucas Boom werd op 9 juni 2015 met automatische geweren voor de ogen van basisschoolleerlingen geliquideerd door meerdere schutters in een woonwijk in Zaandam. Over Boom wordt gezegd dat hij een vertrouweling was van Willem Holleeder. Die zou geld hebben geïnvesteerd in de drugshandel van Boom.

Al eerder veroordeeld

In 2021 zijn er meerdere mannen aangehouden in hun cel. Ze waren al veroordeeld voor andere delicten. Eén man werd in augustus 2023 door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken, maar wel tot 29,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een moord in Amsterdam. Tegen de vrijspraak heeft het OM hoger beroep ingesteld. Dit loopt nog.



De twee mannen die vandaag door de rechtbank van Amsterdam zijn vrijgesproken kregen al eerder hoge celstraffen opgelegd van 13,5 en 20 jaar, voor de mislukte moordaanslag op de Amsterdamse crimineel Peter 'Pjotr' R. in Diemen in november 2015. Ze zouden volgens het hof deel hebben uitgemaakt van een moordcommando.