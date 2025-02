Station Purmerend kort en klein geslagen, ProRail verwacht 10.000 euro schade

In september werd station Castricum al onder handen genomen door één of meerdere vandalen. Daar werd voor 20.000 euro vernield. Woordvoerder Martijn de Graaf kan er chagrijnig van worden. "Bij elkaar is het gewoon 30.000 euro belastinggeld dat wordt weggegooid."

Voor het incident in Castricum werd een 54-jarige man uit Purmerend aangehouden. Voor de gebeurtenis in Purmerend is er nog geen zicht op een aanhouding.

Tekst loopt door onder de foto.