Peter initieert benefietconcert voor ernstig zieke Bobby (7) en Robine (10)

Het is pikkedonker in de st. Vituskerk aan het Melkpad in Hilversum. Alleen de plekken voor de acht musici zijn opgelicht. Instrumenten worden gestemd en het bladmuziek op de tablets wordt klaargezet. En dan klinken de speelse klanken van het werk van Debussy door de recent gerestaureerde kerk.

Ondertussen is een man van de techniek druk bezig met het licht. Alles moet perfect zijn voor vrijdag, want dan is het benefietconcert om geld in te zamelen voor de ernstig zieke Bobby en Robine. Het broertje en zusje uit Huizen hebben namelijk de zeldzame en dodelijke kinderziekte CLN2. Moeder Pamela is daarom 24 uur per dag, 7 dagen in de week bezig met de zorg van haar kinderen.

Om ze een steuntje in de rug te geven gaat de gehele opbrengst richting het gezin, zodat ze ongedekte ziektekosten kunnen betalen en leuke dingen met elkaar kunnen blijven doen.

Try-out wordt ook benefiet

Dit benefietconcert komt uit de koker van Peter Vigh, componist en saxofonist in het Berlage Saxophone Quartet. Samen met het Dudok Quartet Amsterdam spelen zij vrijdag het werk van Claude Debussy en Max Knigge. Dit gaat gepaard met een flinke lichtshow, die perfect past in de van binnen witte kerk. Eigenlijk zou vrijdagavond alleen maar een try-out zijn voor hun tour Images.