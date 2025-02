Hoogbejaarde Hilversummer van scootmobiel gerukt en ontvoerd, twee jaar cel voor daders

De hoogbejaarde Hilversummer (94) maakt begin februari een vast rondje op zijn scootmobiel, maar in de polder tussen Hilversum en Utrecht wordt hij tegengehouden door een auto. Een drietal stapt uit om hem te beschuldigen van een aanrijding. Ze dwingen hem terug naar huis te rijden om zijn pinpas op te halen.

Thuis ziet een buurman dat de oude man zijn pinpas aan de verdachten geeft en met hen in de auto stapt. Hij noteert het kenteken en waarschuwt de neef van het slachtoffer, die onmiddellijk de pinpas blokkeert. De verdachten proberen vervolgens op verschillende plekken geld van het slachtoffer te pinnen, maar zonder succes. Na uren rondrijden wordt hun auto door de politie onderschept en de drie verdachten worden gearresteerd.

Sterke familiebanden

In de rechtbank blijkt het te gaan om twee mannen: de 21-jarige Martini D., de 31-jarige Clinton D. en een vrouw: de 24-jarige Jana A. De verdachten hebben een Roma-achtergrond en zijn familie van elkaar. Martini en Clinton zijn neven van elkaar. Clinton en Jana zijn volle neef en nicht, maar ook liefdespartners van elkaar.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van twee weken geleden probeerden ze elkaar de schuld in de schoenen te schuiven. Alle drie waren naar eigen zeggen tegen het plan om de man te ontvoeren, maar vanwege de sterke familiebanden in de Roma-cultuur konden ze geen 'nee' zeggen.

Wel ontvoering, geen afpersing

Alle drie de verdachten zijn door de rechter veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Ze zijn schuldig aan ontvoering van de hoogbejaarde Hilversummer.

De straffen zijn echter lager dan de door justitie geëiste drie tot vier jaar cel. Dit komt doordat er tijdens de ontvoering geen gebruik is gemaakt van geweld of ermee gedreigd. Daarom wordt het drietal vrijgesproken van afpersing en valt de straf lager uit.

Alleen bij Martini D. is 1 jaar celstraf voorwaardelijk. Dat komt omdat hij nog jong is en geen strafblad heeft. De reclassering ziet in 'de 21-jarige 'een jonge man met potentie en veerkracht.' Jana A. en Clinton D. krijgen wel een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar. Zij zijn alle twee namelijk al meerdere keren in aanraking gekomen met justitie en hebben in de loop der jaren een pagina's dik strafblad opgebouwd.