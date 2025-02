West-Friese pleegouders winnen rechtszaak over vergoeding van de kinderopvang

Met de uitspraak in handen kan er ook met terugwerkende kracht, tot vijf jaar terug, om een vergoeding worden gevraagd. Eén van de pleeggezinnen gaf tijdens de rechtszaak aan dat het in hun geval om 7.000 euro per jaar ging.

Extra kosten mogelijk miljoenen per jaar

"Het gaat waarschijnlijk in totaal om miljoenen euro's die betaald moeten worden in heel Nederland", legt Oosterhoff uit. Gemiddeld zijn pleeggezinnen jaarlijks ongeveer 2.500 euro kwijt, zo blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O. Een eerdere voorzichtige schatting kwam uit op een totaalbedrag van 17 miljoen euro per jaar.

Grote vraag is nu hoe het na de rechtszaak verder gaat. Een woordvoerder van Parlan zegt het ermee eens te zijn dat pleegouders eigenlijk niet voor de kosten zou moeten opdraaien. "We hebben bij de twee betrokken gemeenten een beroep gedaan op bijzonder kosten, maar tot nu toe zonder succes."

Parlan wil op zoek naar een oplossing

Parlan zegt opnieuw in gesprek te gaan met de gemeenten. "Wij spannen ons in om de ontstane situatie voor de betrokken pleegouders waar mogelijk op te lossen." Toch overweegt de zorgaanbieder nog of het eventueel in hoger beroep gaat. "

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) is ook blij dat er nu een formele plek is om bezwaar te maken. "Dat was eerst niet zo. En de uitspraak betekent ook dat de onderbouwing en besluitvorming gedegen moet zijn."

Oproep aan staatssecretaris om snelle actie

Maar ook al hebben de pleegouders recht op een vergoeding, het zal niet gelijk op de bankrekening staan. "Met een beetje pech wordt er heen een weer geschoven wie er nu de portemonnee moet trekken. Zorgaanbieders die wijzen naar gemeenten en gemeenten die weer wijzen naar het Rijk", aldus directeur-bestuurder Oosterhoff.

Hij vervolgt: "We moeten niet 1,5 jaar heen en weer gaan pongen. Ik roep staatssecretaris Vincent Karremans op ervoor te zorgen dat dit probleem nu snel wordt opgelost.” Ook Parlan geeft via brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland in gesprek te gaan met het ministerie van VWS en de VNG over een structurele landelijke oplossing.