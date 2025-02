Vrouw (59) die ex mishandelde met breekijzer geeft therapie de schuld: "Was weg kwijt"

"In die EMDR-therapie moest ik hem iets aandoen", vertelt ze de rechtbank. "Als ik die EMDR niet had gehad, had ik dit nooit gedaan. Die EMDR heeft rare dingen met mijn hoofd gedaan. Ik moet ver heen zijn geweest. Normaal geef ik m'n hond niet eens een schop."

Volgens experts kan haar geweldsuitbarsting haar alleen in verminderde mate worden aangerekend, vertelt de voorzitter. Niet vanwege haar depressie, wel vanwege een neurocognitieve stoornis, die voor een gebrek aan empathie zou zorgen.

"Uit niets blijkt dat er in een opwelling is gehandeld", aldus de officier van justitie, die daarmee onderstreept dat de vrouw van plan was om haar ex iets aan te doen. En hoewel er voldoende bewijs is dat de vrouw haar ex heeft mishandeld, is niet onomstotelijk bewezen dat W. haar ex van het leven wilde beroven.

Contact- en locatieverbod geëist

Wat het OM betreft verdient W. anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Omdat ze inmiddels 290 dagen vastzit, zou dat betekenen dat haar nog zo'n drie maanden achter slot en grendel rest. Bovendien eist de officier dat ze zichzelf laat behandelen en begeleiden én een contact- en locatieverbod, om haar ex te beschermen.

Volgens advocaat Kuijpers kan haar cliënt hooguit worden veroordeeld voor mishandeling met voorbedachte rade. "Want door het geven van een tikje is de kans op zwaar letsel niet per se aannemelijk", aldus de raadsvrouw. "En er is niet bewezen dat ze hard, met kracht heeft geslagen."

En als het om mishandeling met voorbedachte rade gaat, zit W. eigenlijk al te lang vast, zo betoogt Kuijpers. Ze probeert haar cliënt daarom per direct uit de cel te krijgen, maar daarvoor vindt de rechtbank het te vroeg. Die doet over twee weken, op 3 december, uitspraak.